Continuano ad aumentare ancora le persone colpite da Coronavirus. Così la battaglia negli ospedali di città e provincia prosegue senza sosta, con medici e infermieri impegnati ormai da settimane per curare i pazienti in una drammatica lotta contro il tempo. Perchè è vero che ci sono tante guarigioni, ma purtroppo sale anche il numero dei decessi e sono ancora molte le persone che lottano per la vita in Terapia Intensiva. Il quadro aggiornato della situazione stasera alle 21 in diretta a «Parma Europa» su 12 Tv Parma. La trasmissione, condotta da Pietro Adrasto Ferraguti, si aprirà con un collegamento via Skype con Sergio Venturi, commissario ad acta dell'Emilia-Romagna per l'emergenza Covid-12. Venturi fornirà il quadro della situazione legata all'andamento del contagio sia per Parma e provincia che per l'intera regione. Sempre via Skype interverrà anche Carlo Calzetti, infettivologo dell'Azienda Ospedaliero Universitaria. In studio ci saranno il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, l'Assessore alle Politiche di Sostenibilità Ambientale Tiziana Benassi e Paolo Orsi, Direttore del Dipartimento Chirurgico degli Ospedali di Vaio e Borgotaro dell’Azienda Usl. Con il sindaco Pizzarotti e con l'Assessore Benassi sarà invece fatto il punto sulle restrizioni decise da Governo e Regione Emilia-Romagna rispetto agli spostamenti delle persone ed alla chiusura di attività economiche non essenziali, fino ai provvedimenti straordinari adottati dal Comune di Parma su vari settori, dalla mobilità al trasporto pubblico e non solo. L'appuntamento con «Parma Europa» è per questa sera alle 21 in diretta su 12 Tv Parma.

12Tv Parma ore 21