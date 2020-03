I mitici locali di un’epoca passata vengono raccontati con foto, video, musiche e testimonianze per ricordare come si divertivano i “Figli delle Stelle” al Taro-Taro di Collecchio, all'Astrolabio di via Zarotto, al Bogey Club di borgo Lalatta, al Jumbo di Sanguinaro, al Nabila di via Emilia. La storia dei locali da ballo per raccontare le mode e i costumi degli ultimi 40 anni.

12Tv Parma ore 21,00