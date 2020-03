Viene riproposto da questa sera “Vite in pentola, storie di cucina parmigiana” storica rubrica per raccontare la storia dell’arte culinaria parmigiana raccontata direttamente dai protagonisti. Ospiti delle prime due puntate in onda su 12Tv Parma alle ore 21,00, lo chef Marco Parizzi, titolare del celebre ristorante cittadino e Antonio Di Vita chef di Parma Rotta, che racconteranno le loro origini , la loro vita quotidiana e la loro passione per la cucina anche con le testimonianze dei loro familiari e collaboratori.

