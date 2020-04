Come era Parma, come erano i parmigiani negli anni '80? Ve lo mostrerà 12 Tv Parma in 'Sembra Ieri' che sarà riproposto da questa sera ogni sabato alle 21,00. Un programma che racconta gli ultimi 40 anni di Parma attraverso i servizi, le interviste, i filmati ed i protagonisti dell'archivio storico della nostra emittente. 'Sembra Ieri' ci dice come era e come è cambiata la nostra città ed il nostro territorio. Seconda puntata questa sera alle 21 ospiti Francesco Silva e Paolo Grossi.

