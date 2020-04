Il punto sui contagi da Covid-19 nel parmense, la situazione negli ospedali, le restrizioni sugli spostamenti che rimangono ferree e le novità annunciate dal Governo per aiutare le famiglie a basso reddito, con un'erogazione straordinaria di risorse finanziarie che per il Comune di Parma superano il milione di euro. Saranno questi alcuni dei temi in discussione questa sera a «Parma Europa», il programma condotto da Pietro Adrasto Ferraguti in onda in diretta alle 21 su 12 Tv Parma. Dall'Ospedale Maggiore interverrà via Skype Tiziana Meschi, responsabile del reparto Covid-19 al Padiglione Barbieri. Parlerà anche il primario del Pronto Soccorso del Maggiore Francesco Scioscioli, per raccontare come sono state vissute le scorse settimane in un reparto che ha registrato afflussi record di pazienti. In studio ci sarà il medico di base Paolo Ronchini, in staff con l'Azienda Usl, parlerà della cura a casa dei malati attraverso le Unità Speciali di Continuità Assistenziale, che ora si affiancano al medico di famiglia per la gestione dei pazienti Covid accertati in isolamento domiciliare, ma anche di quelli che sono stati dimessi dall’ospedale. A «Parma Europa» anche l'intervento di Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università degli Studi di Milano. Poi spazio alle misure per aiutare le fasce deboli della popolazione: il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, l'Assessore al Welfare Laura Rossi e il presidente della Provincia di Parma Diego Rossi illustreranno nel dettaglio le novità e le azioni che saranno attuate per sostenere chi si trova in difficoltà economica in questo momento di emergenza sanitaria. L'appuntamento con «Parma Europa» è per questa sera alle 21 su 12 Tv Parma.



