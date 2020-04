Santa Messa di Giovedì Santo del vescovo

E’ ricco il palinsesto delle celebrazioni presiedute dal vescovo Enrico Solmi durante la Settimana santa che saranno trasmesse su 12 Tv Parma.Giovedì Santo alle 21 sarà trasmessa la messa nella Cena del Signore presieduta dal vescovo in Cattedrale. Venerdì Santo (10 aprile), giorno di digiuno e astinenza, alle 18 andrà in onda la celebrazione della Passione del Signore guidata dal vescovo in Duomo. Sabato Santo (11 aprile) è un giorno particolare dove regnano il silenzio e l’assenza di celebrazioni. Alle 21 il vescovo Enrico Solmi presiederà la veglia pasquale in Cattedrale. Il giorno di Pasqua (12 aprile) alle 11 sarà trasmessa la messa del vescovo dalla Chiesa Madre della diocesi. Si ricorda infine che tutte le celebrazioni avverranno a porte chiuse, ossia senza la possibilità di partecipazione dei fedeli.

