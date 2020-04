Bar Sport baseball

Proseguono su 12Tv Parma gli speciali che raccontano le glorie sportive della nostra città. Questa serà si parlerà di Baseball .

"Il Diamante più bello" è il titolo della proposta di questa sera in onda sulla emittente cittadina alle ore 21,00. Dai pionieri del baseball parmigiano, dalla passione dei giocatori della Ducale,Cus Parma e poi Robur e Tanara , quello che era un semplice sogno diventò una grande realtà attraverso la conquista di nove scudetti e tre coppe dei campioni .

Una delle ultime formazioni del baseball parmigiano, protagonista di una storia che per oltre 50 anni ha regalato ai tifosi giornate indimenticabili , tanti record ed il felice ricordo di campioni giunti anche dall'America. Il tutto rivive in questo bel documentario realizzato nel 2004 da Giorgio Gandolfi.

12Tv Parma ore 21,00