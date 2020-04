Sarà l'Assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini e aprirà la puntata di questa sera di «Parma Europa», in onda in diretta alle 21 su 12 Tv Parma. Donini , in collegamento Skype dalla Regione Emilia-Romagna, farà il punto della situazione nel momento in cui l'emergenza Covid sembra allentarsi, ma che vede tuttora l'assistenza sanitaria in uno stato di massima mobilitazione per la cura dei malati e per l 'effettuazione di tamponi e test sierologici. Donini fornirà il quadro della situazione aggiornato alle ultime ore con anche alcune novità legate al post emergenza sanitaria. Stessa cosa, ma in un ambito più locale, sarà il Direttore sanitario dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma Ettore Brianti , che è anche sub-commissario dell'Azienda Usl. Brianti , anch'esso in collegamento Skype, parlerà anche dell'attività sanitaria sul territorio, in corso da tempo e che ora entra in una fase ancor più capillare, con il duplice obiettivo di scongiurare anche il più piccolo focolaio di Coronavirus e di assistenza tutti gli interventi necessari nelle Rsa . In studio, confermare Pietro Adrasto Ferraguti , ci sara Anche il sindaco Pizzarotti Che illustrerà tutti i dettagli relativi in ​​particolare all'erogazione dei buoni spesa e alla distribuzione delle mascherine, oltre a tutte le iniziative previste dal Comune di Parma a fronte di questa emergenza. A «Parma Europa» anche gli interventi dell'Assessore Cristiano Casa, del presidente del Comitato di Parma della Croce Rossa Giuseppe Zammarchi e di Mario Cotti, direttore generale della Casa di Cura dell'Ospedale Valparma , struttura sanitaria del privato accreditata che ospita i pazienti Covid . Come sempre , all'interno del programma, servizi e interviste a cura della redazione di 12 Tv Parma. L'appuntamento con «Parma Europa» è per questa sera in diretta alle 21.

