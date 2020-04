Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e il Commissario regionale per l'emergenza Covid Sergio Venturi: entrambi, in collegamento Skype, saranno ospiti questa sera della puntata di «Parma Europa», condotta da Pietro Adrasto Ferraguti e in onda in diretta alle 21 su 12 Tv Parma. Con Bonaccini verrà fatto il punto in particolare sul tema delle riaperture delle attività produttive a poco meno di due settimane dal 3 maggio, data in cui le restrizioni dovrebbero allentarsi. Mentre il Governo parla della necessità di rispettare questa scadenza alcune Regioni, tra cui l'Emilia-Romagna, propongono di ripartire il 27 aprile con la riapertura di determinati luoghi di lavoro, ovviamente con tutte le precauzioni del caso. Con Venturi invece un approfondimento legato all'andamento del contagio, che continua a registrare un trend in diminuzione. Questo non deve tuttavia far pensare ad un cessato allarme, anzi: occorre continuare a rispettare tutte le indicazioni legate al contenimento della diffusione del virus, essenziale soprattutto per alleggerire ulteriormente il lavoro negli ospedali. A «Parma Europa» anche gli interventi del sindaco Federico Pizzarotti e dell'Assessore a Commercio e Turismo del Comune Cristiano Casa. In più la testimonianza di Giorgio Bordin, direttore sanitario del Piccole Figlie Hospital, struttura del privato accreditato che ospita anch'essa pazienti Covid. Come sempre, all'interno del programma, servizi e interviste a cura della redazione di 12 Tv Parma. L'appuntamento con «Parma Europa» è per questa sera in diretta alle ore 21.

