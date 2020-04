Mentre l’epidemia rallenta e cala il numero dei positivi, più passano i giorni, più diventa difficile orientarsi nella sterminata marea di dati che ogni giorno vengono forniti dalle autorità sanitarie e non sull’emergenza coronavirus in Italia, ma anche sugli esiti di nuove ricerche, di nuove scoperte e di nuove certezze maturate dai singoli territori sull’efficacia di diversi strumenti diagnostici come tamponi, kit e test sierologici.

Negli ultimi giorni poi si è affacciata all’orizzonte «Immuni», l’applicazione per smartphone scaricabile su base volontaria e disponibile dai primi di maggio attraverso la quale, nella cosiddetta fase due, sarà possibile ripercorrere a ritroso tutti gli incontri di una persona risultata positiva al Covid-19.

La tecnologia sarà dunque importante per la lotta al contagio, ma non senza alcune controindicazioni soprattutto legate al tema della tutela della privacy.

Tra app, test molecolari, test sierologici, falsi positivi, malati asintomatici, tamponi fatti in auto e molto altro, per i cittadini è difficile orientarsi su quali siano gli strumenti utili per la diagnosi e altri che serviranno ad evitare il proliferare del virus nella fase in cui ritorneremo ad una sorta di normalità.

Nella nuova puntata di Check Up, la trasmissione di medicina in onda questa sera alle 21 su 12 Tv Parma, si cercherà di fare chiarezza proprio su questo tema.

Ospiti di Ilaria Notari saranno Carlo Ferrari, direttore dell’unità operativa di Infettivologia dell’Ospedale Maggiore di Parma, un dirigente dell’Ausl e Antonio Slawitz, medico di medicina generale e presidente regionale dello Snami.

Saranno loro a spiegare la differenza tra un test molecolare ed uno sierologico, tra uno qualitativo e uno quantitativo, ma anche spiegare chi prescrive il tampone, quali test possiamo comprare da soli in farmacia e quale sia il grado della loro affidabilità. Il pubblico potrà intervenire per porre domande ai medici in studio chiamando lo 0521/464227 o scrivendo un messaggio o whatsapp al 333/9200170.



12 Tv Parma, stasera alle 21