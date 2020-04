Erberto Carboni

Per la rassegna del venerdì "Arte e cultura" viene questa sera proposto alle 21,00 su 12Tv Parma, il documentario "Erberto Carboni, dal futursimo al bauhaus" realizzato nel 1998 da Francesco Barilli.

Si racconta la vicenda umana e artistica di Erberto Carboni, nato nel 1899, parmigiano per nascita e per studi. Si laurea in architettura nel 1923 e subito si dedica alla grafica per aziende tra le quali Zanlari e Zafferri. Nel 1932 si trasferisce a Milano . Affermatosi architetto e pubblicitario di fama internazionale fu il precursore delle campagne pubblicitarie italiane, legò il suo nome a celebri slogan di celebri ditte come Pavesi e Barilla. Strinse un forte legame con la Rai per la quale creò importanti loghi e le prime sigle televisive.Sua fu la famosa antenna che chiudeva le trasmissioni notturne.Disegnò molti importanti padiglioni della Fiera di Milano. Questo documentario vuole raccontare la sua vita ed il suo talento anche grazie alle testimonianze di Licia Carboni, Gillo Dorfles e Stefano Spagnoli.



12Tv Parma ore 21,00

© RIPRODUZIONE RISERVATA 12 tv parma