Questa sera il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini sarà in diretta a «Parma Europa» su 12 Tv Parma. Sarà l'occasione per valutare nel dettaglio il nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri annunciato l'altra sera dal premier Giuseppe Conte. Disposizioni che allenteranno progressivamente le restrizioni in vigore per contenere il contagio da Covid-19, ma che hanno anche suscitato polemiche: l'economia soffre una crisi profonda, il mondo produttivo chiedeva riaperture più celeri garantendo l'adozione di tutte le misure di protezione necessarie, il commercio e tanti altri settori (bar, ristoranti, negozi di vicinato) vivono uno dei momenti più difficili con fatturati azzerati e più che concreti rischi di sopravvivenza. Questi ed altri saranno discussi stasera a «Parma Europa»: in studio, con Pietro Adrasto Ferraguti, ci saranno il direttore dell'Unione parmense degli Industriali Cesare Azzali, i sindaci di Parma e Fidenza Pizzarotti e Massari e il direttore di Ascom Parma Claudio Franchini. Nella seconda parte della trasmissione anche l'intervento dell'Assessore a Mobilità e Ambiente Tiziana Benassi. All'interno del programma i servizi a cura della redazione di 12 Tv Parma, tra cui un'intervista con il commissario straordinario dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria e dall'Ausl Massimo Fabi, testimonianze di imprenditori e commercianti ed anche un filmato che documenterà come la città di Fidenza abbia vissuto i momenti più critici legati all'emergenza Corionavirus, con l'impegno dei sanitari, dei volontari e delle forze dell'ordine. L'appuntamento con «Parma Europa» è per questa sera in diretta alle ore 21.

12Tv Parma ore 21