A causa del Coronavirus ci si può ammalare anche di angoscia, uno stato psichico caratterizzato da ansia e depressione. Il virus attacca non solo il corpo umano di chi ne è colpito ma, seppur indirettamente, si insinua nella psiche di molti producendo effetti devastanti. L’isolamento sociale ma anche la preoccupazione per una vita futura in cui dovremo necessariamente convivere con il Covid-19, sta incrementando il malessere psicologico. Il 30-35% delle persone, secondo dati internazionali e delle prime ricerche in Italia, avranno o hanno riferito di avere sintomi correlati all'isolamento come ansia, insonnia, aspetti da stress post traumatico e in percentuale più bassa disturbi depressivi. A tutti gli aspetti psicologici dell’epidemia da Coronavirus è dedicata la nuova puntata di Check Up, la trasmissione sulla salute di 12 Tv Parma, in onda questa sera alle 21. Ospiti di Ilaria Notari saranno Enrica Pedrelli presidente della Sipem, la Società Italiana di Psicologia dell’Emergenza, Sos Emilia–Romagna, Maurizio Vescovi medico di medicina generale e psicoterapeuta con Barbara Bruni, psicologa dell’Ausl e coordinatrice del team di professionisti che, a fianco dell’attività di psicologia ospedaliera, interviene dando supporto a cittadini e operatori sanitari. Saranno gli specialisti a spiegare le conseguenza psicologiche del Coronavirus, dai disturbi dell’umore al’insonnia, dall’ossessione per la pulizia, agli attacchi di panico, dal fortissimo stress di chi è in prima linea negli ospedali ai sensi di impotenza di fronte alla morte dei pazienti, passando per il tema dell’elaborazione del lutto ancor più difficile in tempi di epidemia. Come sempre il pubblico potrà intervenire in diretta per chiedere un aiuto ai medici in studio o avere risposte alle proprie domande. E’ possibile chiamare il numero 0521/464227 o scrivere messaggi e whatsapp al 333/9200170.

