Il momento del Parma, le prospettive dopo la salvezza ormai praticamente acquisita, le difficoltà di questo campionato estivo con tante partite concentrate in pochi giorni, la difficile trasferta di Verona. Saranno i temi in discussione nella puntata di domani sera di Bar Sport, alle 21 su 12 Tv Parma. Nel salotto crociato, insieme a Carlo Brugnoli e Ilaria Notari, ci saranno i giornalisti Vanni Buttasi e Mario Robusti. In collegamento, Massimo Petrelli, medico di base e grande tifoso del Parma e i giornalisti Valentina Cristiani e Antonio Bertoncini. Ascolteremo le parole dei protagonisti del big match Parma-Inter e i commenti dei tifosi che potranno inviare sms e messaggi whatsapp (anche vocali) al 3339200170