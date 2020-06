ParmaEuropa

Stasera alle 21 su 12 Tv Parma l'ultima diretta stagionale di «Parma Europa». Il programma condotto da Pietro Adrasto Ferraguti si ferma per la consueta pausa estiva: nella stagione 2019-2020 ben 44 le puntate, contrassegnate soprattutto dagli approfondimenti legati all'emergenza Covid nei mesi critici di marzo e aprile, e senza dimenticare gli appuntamenti dedicati a Parma 2020 e alle elezioni regionali di gennaio. Una lunga maratona che ha come sempre toccato gli aspetti più rilevanti della vita della città con in primo piano la cronaca, la politica, la vita amministativa, la cultura e molti altri temi.

Questa sera il confronto tra gli ospiti in studio sarà dedicato ad alcune questioni che rappresentano certamente sfide decisive, specie in vista dell'autunno: economia e lavoro innanzitutto, perchè se oggi il Covid fa meno paura a creare grandi preoccupazioni è invece il vento sempre più impetuoso di una crisi economica che rischia di fare danni, al netto di quelli che già a fatto, per i prossimi mesi se non per i prossimi anni.

E poi la questione scuola. Si ripartirà il 14 settembre ma le incognite restano moltissime. A «Parma Europa» l'occasione per fare il punto della situazione dopo le parole del ministro Lucia Azzolina, che ha detto no alle classi pollaio pur ammettendo che gli spazi per accogliere scolari e studenti in sicurezza non sono sufficienti.

In studio il dibattito tra il vicesindaco Marco Bosi, il presidente e Ceo di Dulevo International Tighe Noonan, Ines Seletti (Assessore a scuola, servizi educativi, informatica e innovazione tecnologica) e Sabrina Alberini, neo referente provinciale della Lega e sindaco di Lesignano. In collegamento Skype interverranno anche Massimo Fabi, che da domani tornerà ad assumere il ruolo di Direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria, per fare il punto sulla situazione al Maggiore dopo le criticità legate all'emergenza sanitaria, e il dirigente scolastico Pierpaolo Eramo. All'interno del programma, come sempre, i servizi a cura della redazione di 12 Tv Parma con in più un'intervista ad Annalisa Sassi, confermata proprio ieri alla guida dell'Unione parmense degli Industriali. L'appuntamento con «Parma Europa» è per questa sera in diretta alle 21.