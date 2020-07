Dopo la sconfitta con l'Inter si torna in campo questa sera con la voglia di riscattarsi con il Verona. Il match al Bentegodi dalle ore 21,45 ma 12 Tv Parma sarà già in diretta per raccontarvi la partita dalle ore 21,30. E' in programma infatti il quarto appuntamento con 'Calcio e calcio diretta live'. In studio con Giuseppe Milano ci saranno questa volta Paola Bertolini, Luca Ampollini, Alessandro Piscina, Giancarlo Ceci e, in collegamento, Luca Ferrari, Francesco Collini e Davide Schmidt. Aggiornamenti in tempo reale dallo stadio a cura di Alberto Rugolotto con anche i commenti dell'inviato della Gazzetta di Parma Sandro Piovani.

Per intervenire in diretta sms e WhatsApp al 333-9200170, #veronaparma