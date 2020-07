Anche l'Appennino parmense può vantare sentieri che non hanno nulla da invidiare ai percorsi alpini. Tra gli itinerari più belli c'è sicuramente quello che dai Lagoni porta ai laghi del Sillara, a quota 1730 metri, scenario spettacolare al confine tra Val Parma e Val Cedra. Specchi d'acqua spesso avvolti dalle nuvole, sovrastati dal ripido crinale e da un alto cordone morenico che permette visuali uniche della vallata. E' qui che vi condurranno questo pomeriggio le telecamere di 12 Tv Parma con la terza puntata di «Appennino, itinerari e sentieri». La trasmissione, ideata e curata da Marco Balestrazzi, con le riprese e il montaggio di Pierluigi Bucci, proporrà un percorso di media difficoltà, alla portata anche dei meno esperti, possibile meta per una gita in giornata. Toccando varie vette del crinale, l'escursione si avvarrà dell'ausilio di una guida per fornire consigli utili su tracciato e attrezzatura necessaria. Camminando assieme ad esperti geologi sulle antiche tracce dei ghiacciai, oltre a meravigliosi panorami, sarà possibile ammirare fioriture e paesaggi pittoreschi: dalle capanne del Lago Scuro alla famosa “Buca delle neve”, facendo tappa sul monte Sillara, il “tetto” della provincia di Parma con i suoi 1861 metri e al Lago del Bicchiere. Una gita da non perdere per gli amanti del trekking e per chi vuole trascorrere una giornata estiva camminando al fresco e respirando aria pulita. Appuntamento alle 18,20 su 12 Tv Parma.