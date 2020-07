Al Tardini arriva la Fiorentina di Iachini ed il Parma vuole la riscossa dopo il doppio stop con Inter e Verona. Per seguire il match del Tardini appuntamento questa sera su 12 Tv Parma alle ore 19,15 con ‘Calcio e Calcio diretta live’. In studio per commentare la sfida ci saranno Alberto Rugolotto, Carlo Chiesa, Stefano Frigeri ed Alberto Dallatana. In collegamento dallo stadio Tardini per raccontare gli eventi salienti del match ci sarà Marco Balestrazzi. Tanti anche gli altri contributi con collegamenti via Skype e via telefono. Spazio anche ai tifosi via sms e whatsapp al 333-9200170.

12 Tv Parma ore 19,15