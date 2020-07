Le prospettive del Parma per questo finale di stagione dopo le sfortunate prove contro Inter e Verone e la gara interna con la Fiorentina. E poi i problemi legati agli impegni ravvicinati e al gran caldo che condiziona non poco le prestazioni dei giocatori con il rischio infortuni sempre presente. C'è la trasferta di Roma da preparare e il successivo impegno casalingo contro il Bologna. Di questo e di tanto altro si parlerà nella puntata di domani (ore 21) di Bar Sport Extra, il talk show del lunedi, condotto da Carlo Brugnoli e Ilaria Notari, dedicato ai crociati su 12 Tv Parma. In studio, i giornalisti Marco Bernardini e Gianni Barona che commenteranno il cammino del Parma in questa prima parte dell'inedito campionato estivo. In collegamento, Vincenzo Pincolini, Carlo Chiesa e Pietro Razzini. Ascolteremo i commenti del dopo Fiorentina dagli allenatori delle due squadre e quelli dei tifosi che potranno intervenire con sms e messaggi whatsapp (anche audio) al 3339200170.