Senza soluzione di continuità, sempre in diretta, come il campionato. Torna in campo questa sera il Parma e torna su 12 Tv Parma 'Calcio e calcio diretta live'. Dalle ore 21,30 tutti i particolari minuto per minuto del match dell'Olimpico fra Roma e Parma. Vi faranno vivere l'incontro come se foste allo stadio Giuseppe Milano, Francesca Mercadanti, Luca Ampollini, Romeo Azzali e Luca Romenghi. Da Roma, in collegamento diretto, ci sarò invece dallo stadio Olimpico Sandro Piovani, inviato per la Gazzetta di Parma. Ultimo ma non ultimo Luca Ferrari in collegamento dai covi dei tifosi crociati. Per intervenire in diretta sms e whatsapp al 333-9200170 oppure #romaparma.

12 Tv Parma ore 21,30