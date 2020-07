Il Lago Santo è lo specchio d'acqua glaciale più vasto della provincia di Parma e dell'Emilia-Romagna, il maggior lago naturale di tutto l'Appennino settentrionale. Secondo molti anche uno dei più belli. E' qui che vi condurranno (questa sera) le telecamere di 12 Tv Parma con la quarta puntata di “Appennino, itinerari e sentieri”. La trasmissione, ideata e curata da Marco Balestrazzi, con le riprese e il montaggio di Pierluigi Bucci, proporrà un percorso di media difficoltà diretto alla vetta del Monte Marmagna, escursione alla portata anche dei meno esperti, possibile meta per una gita in giornata. Come sempre la troupe della nostra emittente avvarrà dell'ausilio di una guida per fornire consigli utili su tracciato e attrezzatura necessaria. Ma non solo: la puntata aprirà ampie perentesi dedicate al passato e al presente del rifugio Mariotti, storico luogo per il Cai e teatro di una eroica battaglia partigiana nel corso della seconda guerra mondiale, agli albori della resistenza. Una gita da non perdere per gli amanti del trekking e per chi vuole trascorrere una giornata estiva camminando al fresco, respirando aria pulita e ammirando panorami suggestivi. Appuntamento alle 21.45.

