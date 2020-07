Oggi alle 18,10 su 12 Tv Parma sarà riproposto il game-show «Agricoli, sfide in campagna», la trasmissione di Achille Maini arrivata alla quarta puntata. In questa puntata si sfideranno due sportive: Debora Fragni, capitana del Parma calcio femminile, già centrocampista delle Nazionali giovanili ed Eleonora Peroncini, campionessa mondiale di triathlon cross, entrambe parmigiane di nascita. Insomma due atlete vere e proprie, due orgogli di Parma che però dovranno cimentarsi in aperta campagna con alcune prove decisamente particolari: dalla slegatura dei balloni di fieno all'uso dell'innaffiatore e fino alla rincorsa delle galline.

