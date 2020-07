Nuovo week end di estate all'insegna dei motori su 12 Tv Parma con tutte le novità del mercato dell'auto. Torna infatti questa sera alle ore 21 'Car Show', il magazine con tutto quello che c'è da sapere nell'universo dei motori, da non perdere sopratutto per chi è pronto a fare il grande salto ed acquistare un'auto.

Questa sera c'è il quinto appuntamento condotto come sempre da Francesca Mercadanti.

'Car Show' è la risposta giusta per chi usa l'auto per lavoro o per piacere, nonché per gli appassionati del settore e a chi sta cercando, come detto, un’auto nuova o usata. E poi spazio alla storia delle concessionarie parmigiane, alla prova su strada dei vari modelli che verranno proposti. Ma per saperne di più appuntamento questa sera alle ore 21,00 su 12 Tv Parma con la quinta puntata di 'Car Show'.

12Tv Parma ore 21,00