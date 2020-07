Al Tardini arriva il Bologna e 12 Tv Parma torna a raccontare e commentare il match dei crociati con una nuova puntata di 'Calcio e calcio diretta live'. In onda dalle ore 19,15 ci saranno in studio Giuseppe Milano, Francesca Mercadanti, Romeo Azzali e Antonio Cervi. Il compito di raccontare la partita con le azioni salienti spetterà, in collegamento dal Tardini, a Marco Balestrazzi mentre in studio lo farà Carlo Chiesa. Pronti anche tanti altri collegamenti a partire da quello con Luca Ferrari che seguirà minuto per minuto l'andamento del match sui social con l'hastag #parmabologna. Per intervenire in diretta sms e whatsapp al 333-9200170

12 Tv Parma ore 19,15