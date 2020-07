La questione arbitrale, le quattro sconfitte consecutive, le motivazioni da trovare in queste ultime giornate di campionato, la condizione fisica. Sono i temi caldi che verranno approfonditi nella puntata di Bar Sport extra (alle 21 su 12 Tv Parma), il talk show del lunedì condotto da Carlo Brugnoli e Ilaria Notari. Ospiti in studio il presidente del centro di coordinamento dei Parma club, Angelo Manfredini, Stefano Frigeri e Gian Carlo Ceci. In collegamento, i giornalisti Roberto Perrone e Pietro Razzini e l’ex crociato Marco Giandebiaggi.

Spazio ai commenti dei tifosi con sms e messaggi whatsapp al 333/9200170