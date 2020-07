Sfidarsi in piena campagna in una serie di gare decisamente particolari, tra balloni di fieno da sistemare a bordo di un carro. E poi cimentarsi alla guida di un trattore, rigovernare una stalla, rassettare l'aia. E' questo lo spirito di «Agricoli, sfide in campagna», che come ogni giovedì torna questa sera alle 21 su 12 Tv Parma. Il game-show ideato e condotto da Achille Maini è arrivato alla quinta puntata. E questa volta si tratterà di una sfida tra due pilastri della cucina parmigiana: uno di fronte all'altro, per contendersi la vittoria finale, ci saranno Marco Parizzi e Fabio Romani.

12Tv Parma questa sera ore 21.00

