Agricoli - Appennino

Sfidarsi in piena campagna in una serie di gare decisamente particolari. E' questo lo spirito di «Agricoli, sfide in campagna» il game-show ideato e condotto da Achille Maini che è arrivato alla quinta puntata. E questa volta si tratterà di una sfida tra due pilastri della cucina parmigiana: uno di fronte all'altro, per contendersi la vittoria finale, ci saranno Marco Parizzi e Fabio Romani.

A seguire appuntamento invece con «Appennino, itinerari e sentieri», un format che valorizza le bellezze del nostro territorio e che sta riscuotendo tantissimi apprezzamenti da parte dei telespettatori. La nuova puntata ci porterà a riscoprire un percorso meno battuto rispetto ad altre rotte, ma non per questo meno ricco di splendidi panorami. Le nostre telecamere partiranno da Prato Spilla per fare tappa ai laghi Palo, Verdarolo e Scuro, compiendo anche una deviazione per arrivare sul crinale e ammirare un'incantevole veduta a cavallo tra le province di Parma, Reggio Emilia e Mantova. Marco Balestrazzi, curatore del programma con le riprese e il montaggio di Pierluigi Bucci, sarà accompagnato da un docente di Botanica dell'Università di Parma per apprezzare e conoscere le meravigliose fioriture di inizio estate.

12TvParma ore 23.45