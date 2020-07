Consueto appuntamento estivo con Street Talk , il tradizionale format curato da Andrea Villani con protagonisti tre ospiti, una parte musicale ed un sipario d’autore: tra i primi saranno il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, che presenterà il suo libro “Il meglio deve ancora venire”, il docente universitario Michele Guerra, che ha scritto il libro “Il limite dello sguardo” e Raffaella Billa, esperta in comunicazione politica, sociale ed istituzionale. La parte musicale sarà affidata a Mauri Mines and Band, mentre protagonista del Sipario d’autore sarà l’assessore alla Cultura del Comune di Salsomaggiore, Pasquale Gerace. «Parleremo come sempre di cultura, di spettacolo, di progettualità e di arte ma non di politica» sottolinea Villani. La novità è rappresentata dalle “pillole” di attualità, temi economici e cultura di Manuela Donghi, direttrice di “Le Fonti TV”.

12 Tv Parma ore 21,30