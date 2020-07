L'ennesimo risultato negativo, il malessere dei tifosi che avevano sperato in un epilogo di stagione decisamente migliore, la difficoltà di completare dignitosamente questo campionato estivo che tante delusioni ha riservato alla squadra di D'Aversa. Temi caldi che verranno dibattuti domani a Bar Sport Extra (ore 21 su 12 Tv Parma), il talk show del lunedì condotto da Carlo Brugnoli e Ilaria Notari. In studio ci saranno Matteo Caselli e Francesca Goni mentre in collegamento interverranno Alberto Monguidi, Niccolò Pasta e Pietro Razzini. Spazio alle interviste post partita e spazio ai commenti dei tifosi che potranno intervenire con sms e messaggi whatsapp al 3339200170.

© RIPRODUZIONE RISERVATA bar sport