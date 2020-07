Agricoli - Appennino

Sfidarsi in piena campagna in una serie di gare decisamente particolari. E' questo lo spirito di «Agricoli, sfide in campagna» il game-show ideato e condotto da Achille Maini che è arrivato alla sesta ed ultima puntata. E questa volta si tratterà di una sfida tra due speaker radiofonici: uno di fronte all'altro, per contendersi la vittoria finale, ci saranno Stefania Biacchi e Davide Schmid.

A seguire appuntamento con «Appennino, itinerari e sentieri»

La Valtaro non è soltanto la patria dei fungaioli ma un territorio da riscoprire per gli escursionisti di tutte le età. La nuova puntata vi porterà in cima al monte Molinatico. Il percorso dei carrelli, il lago Martino, i prati sul crinale e un panorama fantastico con vista su più vallate: tanti gli spunti da apprezzare seguendo le telecamere di 12Tvparma

12TvParma dalle ore 21.00