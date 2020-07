Il Caffè de La Versiliana torna protagonista dell’estate italiana. Letteratura, medicina, politica, scienza, economia, spettacolo, tv, giornalismo, società, cultura, benessere, sport, gastronomia: tanti temi, tanti ospiti per gli oltre 50 incontri in programma che si alterneranno come di consueto sullo storico palco nella pineta di Marina di Pietrasanta, cantata da Gabriele d’Annunzio, in uno spazio che non perde il suo fascino infinito di luogo eletto della cultura, al quale i grandi personaggi del nostro paese non vogliono rinunciare. Questa sera protagonista Luca Telese, giornalista, saggista, autore e conduttore televisivo e radiofonico in: “Il Cagliari e quello scudetto impossibile - 50 anni dopo”.

12TvParma, venerdì alle ore 21