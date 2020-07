Sei punti in due partite. La crisi del Parma è definitivamente superata e D’Aversa si gode il bel momento della squadra oltre alla strepitosa condizione di Kulusevski, autore a Brescia di un gol da antologia. Di questo è di tanti altri temi, compresa la trattativa per l’ingresso del nuovo partner nella compagine societaria, si parlerà domani sera (ore 21) a Bar Sport Extra, il talk show di Tv Parma condotto da Carlo Brugnoli e Ilaria Notari. Ospiti in studio i giornalisti Francesco Silva e Paolo Emilio Pacciani (gazzetta di Parma.it). In collegamento ci saranno Alberto Dallatana, Stefano Frigeri e Pietro Razzini.

