Ultimo atto della stagione crociata al Tardini. Il Parma ospita l'Atalanta di Gasperini e 12 Tv Parma seguirà il match a partire dalle 19,15 con una nuova puntata di 'Calcio e calcio diretta live'. In studio questa sera ci saranno Giuseppe Milano, Francesca Mercadanti, Carlo Chiesa, Luca Romenghi e Luca Ferrari. In collegamento dal Tardini spazio per la cronaca del match con Marco Balestrazzi. In collegamento dalla redazione di Gazzetta di Parma invece ci sarà Carlo Brugnoli. Per intervenire in diretta sms e whatsapp al 333-9200170, #parmaatalanta.

Alle 00,30 appuntamento con Bordo Campo con sintesi,interviste e commenti del dopo partita