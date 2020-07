Il Caffè della Versiliana

Si parlerà delle nuove forme di comunicazione al Caffè de La Versiliana in programma questa sera alle 21,00 su12Tv Parma. Ospiti dell’incontro condotto da David De Filippi saranno Wikipedro(scrittore, noto vlogger ed appassionato di arte e architettura), Andrea Secci (deejay, showman e influencer, titolare di Radio Nostalgia) e Giulia Mutti(cantautrice versiliese che ha calcato anche il palco di Sanremo Giovani). I tre ospiti verranno coinvolti in un dialogo a più voci, per raccontare i vari modi di fare comunicazione tramite alcune delle varie piattaforme disponibili oggi.