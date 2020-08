Per seguire la sfida di Lecce appuntamento oggi su 12 Tv Parma con l'ultima puntata della stagione di 'Calcio e calcio diretta live'. Dalle ore 20,30 ne parleranno in studio Giuseppe Milano, Francesca Mercadanti, Luca Ampollini, Marco Bernardini e Luca Ferrari. In collegamento da Lecce ci sarà invece Sandro Piovani ma spazio anche, dalla redazione di Gazzetta di Parma, a Carlo Brugnoli e, via skype, al tifoso-blogger Papyrus. Per intervenire in diretta sms-whatsapp 333-9200170 oppure #lecceparma. Lunedì invece da non perdere l'ultima puntata dell'anno di 'Bar Sport Extra' dalle ore 21,00.

