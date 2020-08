Gran finale domani sera (ore 21 su 12 Tv Parma) della stagione di Bar Sport Extra, il talk show del lunedì dedicato al Parma condotto da Carlo Brugnoli e Ilaria Notari. Una puntata speciale con tanti ospiti e diversi temi a partire dall'analisi del campionato dei crociati con il pagellone di Bar Sport Extra e un sondaggio fra i tifosi sul più bel gol dell'anno. In studio ci saranno Luca Romenghi, Mauro Morosky Moroni grande tifoso del Parma che aveva pronosticato i 50 punti dei crociati in questo campionato e Giancarlo Ceci. In collegamento da Lecce Massimo Petrelli (medico di base appassionato di calcio), Francesca Devincenzi, Alberto Petrolini e Pietro Razzini. Come sempre spazio ai commenti dei tifosi che potranno intervenire con sms e messaggi WhatsApp al 3339200170.

