Da questa sera e ogni martedì saranno riproposte su 12 Tv Parma le puntate di “Appennino, itinerari e sentieri”.Si inizia alle 21,00 con la prima parte dedicata ai luoghi compresi tra il Passo della Cisa e il Passo del Cirone.Nella seconda parte le telecamere di 12Tv Parma vi guideranno dal Passo del Chiodo alla vetta del Monte Penna. Una camminata di media difficoltà, alla portata anche dei meno esperti, possibile meta per una gita in giornata. La trasmissione, ideata e curata da Marco Balestrazzi, con le riprese e il montaggio di Pierluigi Bucci, proporrà un percorso che vede intrecciate storia e natura al confine tra l'Emilia e la Liguria. L'escursione si avvarrà dell'accompagnamento di una guida per fornire consigli utili su tracciato e attrezzatura necessaria. Camminando sulle orme dei carbonai, oltre a meravigliosi scenari ambientali, sarà possibile scoprire leggende e personaggi che hanno scritto storia e tradizioni tra Val taro e Val Ceno. Appuntamento alle 21.00

