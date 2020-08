Agricoli, sfide in campagna: rivediamo tutte le puntate

Da questa sera e per i prossimi tre mercoledì , 12Tv Parma ripropone il format «Agricoli, sfide in campagna». Il via questa sera alle 21 con le prime due puntate per la conduzione di Achille Maini, voce di Radio Parma nel programma «Due in condotta» (in coppia con Stefania Biacchi, in onda dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14) e già alla guida di «Comodi, ci penso io», un comedy-show che ha intrattenuto il pubblico di 12 Tv Parma nell'aprile scorso, nei lunghi giorni del lockdown, con una galleria di personaggi surreali che hanno cercato di strappare almeno un piccolo sorriso in un periodo buio.

Achille Maini è tornato in tv con questo nuovo format, un game-show con protagonisti alcuni parmigiani noti e meno noti: in «Agricoli, sfide in campagna» si cimentno tra gli altri cuochi, influencer, calciatori e sportivi, performer. Uomini e donne che dovranno diventare contadini per un giorno. Come dire: dalle stelle alle stalle e nel vero senso della parola. Perchè le prove sul campo saranno decisamente particolari: accatastare balloni di fieno, innaffiare l'orto, curare il pollaio, spalare letame.... In ognuna si sfideranno due concorrenti accomunati per categoria di appartenenza e che si sono messi in luce a livello professionale. Perchè è stata scelta la campagna parmense per questo game-show? Lo spiega lo stesso Achille Maini, che con l'aiuto del videomaker Emanuele Valla è autore e regista del programma: «Ma perchè dopo il lockdown la gente vuole finalmente respirare normalità e tornare all'aria aperta. E poi gli scenari di campagna sono sempre una scoperta. A volte ci passiamo in auto ma poche volte si soffermiamo senza apprezzarne le suggestioni e le bellezze, che nel parmense proprio non mancano. E in più una colonna sonora autenticamente country farà da sottofondo».

«Agricoli, sfide in campagna» non sarà solo competizione. Spazio anche alle storie personali dei protagonisti, che racconteranno loro stessi, le loro carriere e le loro esperienze professionali, ma anche le emozioni provate durante il lockdown.

12 Tv Parma ore 21,00