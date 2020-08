Consueto appuntamento con il Caffe' della Versiliana alle 21,00 su 12Tv Parma. L’incontro ha come tema la scuola e il mondo del lavoro; intervengono l’assessore Cristina Grieco, l’imprenditore Ivo Mancini e la giornalista Claudia Fusani. L’assessore Cristina Grieco sottolinea che la Toscana è la regione con minor dispersione scolastica e che con il suo mandato è riuscita a portare a un livello di qualità altissima la formazione di alternanza scuola lavoro. Anche grazie ad imprenditori come Ivo Mancini la Regione è riuscita a fare in modo che i ragazzi usciti dalla scuola media o da un liceo, riescano ad ottenere una qualifica o un diploma e conoscono già i segreti di un mestiere.La giornalista Claudia Fusani illustra gli ultimi dati dopo il coronavirus in merito alla situazione della disoccupazione in Italia, sottolineando quanto questi siano allarmanti. Inoltre, si parla del decreto rilancio da poco approvato dalla Camera e dal Senato, nel quale si fa riferimento alla volontà del governo di costruire una rete fra scuola e imprenditoria.