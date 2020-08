Consueto appuntamento con il Caffe' della Versiliana alle 21,00 su 12Tv Parma. La puntata odierna condotta da Fabrizio Diolaiuti, avrà come titolo "Cervello umano vs cervello elettronico" ed avrà come ospiti Ubaldo Bonuccelli, Professore ordinario Neurologia Università di Pisa; Giulio Perugi, Psichiatra; Roberto Mati, Ingegnere informatico e Gianfranco Antognoli, Presidente ARNO (Associazione ricerca neurologica).Ad apertura dell’incontro il prof. Bonucelli,fa una breve introduzione per illustrare la struttura del cervello, che è costituito da cellule denominate neuroni che, con i loro prolungamenti (assoni e dendriti) creano delle interconnessioni tra di loro denominate sinapsi; il tutto è contenuto in una sorta di scatola chiamata scatola cranica.Nella conversazione si parla della differenza che vi è fra cervello umano e cervello elettronico, sottolineando quanto il cervello umano sia limitato poiché non può svolgere più di due o tre azioni contemporaneamente a differenza di un cervello elettronico che ne può svolgere migliaia in contemporanea. Inoltre, il cervello umano può guastarsi anche con una certa facilità a differenza di un cervello elettronico che può casomai avere soltanto un virus.Durante l’incontro saranno sottolineati anche i grandi progressi che si stanno facendo nel campo della tecnologia: ad esempio possiamo chiamare la macchina soltanto con un fischio dal garage e farla venire dove siamo noi a prenderci. Inoltre, i robot in un futuro ci sostituiranno nei lavori pesanti come già avviene adesso in qualche caso. Si è parlato anche di quello che la tecnologia ancora non è in grado di fare a differenza del cervello umano, come provare un’emozione, ma non è detto che in un futuro non vi possa essere anche questa possibilità per i robot.

© RIPRODUZIONE RISERVATA 12tvparma

versiliana