A trent'anni dalla tragedia del Ventasso, Parma ricorda il sacrificio di Corrado Dondi, Angelo Maffei, Annamaria Giorgio e Claudio Marchini. La cerimonia al cippo eretto in via Confalonieri in memoria delle vittime di Charlie Alpha sarà seguita in diretta da 12Tv Parma a partire dalle ore 18,30 ed in replica alle 21.

