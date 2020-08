La Versiliana - premio a Renzo Piano

L’incontro si è aperto con un videomessaggio di saluto da parte dell’Architetto Renzo Piano ed un altro di Francesco dal Co che ha tracciato le linee essenziali dell’architettura del Maestro Renzo Piano.Nel corso dell’incontro si è dato spazio anche alla presentazione del libro scritto dal giornalista Carlo Piano e dal padre Renzo dal titolo “Atlantide: Viaggio alla ricerca della bellezza” Edito da Feltrinelli, che racconta di un viaggio in barca a vela fatto dai due, in parte reale e in parte metaforico, tra i vari luoghi nei quali l’architetto Renzo ha lasciato la sua impronta. Nel libro il figlio descrive anche i tratti personali del padre, raccogliendo anche le sue confessioni. Dal ritratto fatto da Carlo, emerge quanto, fin da piccolo, Renzo Piano avesse già le idee chiare sul suo futuro come emerge dal breve episodio riportato nel libro relativo alla costruzione di un castello di sabbia.

12Tv Parma ore 21,00