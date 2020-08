Caffe' della Versiliana

E’ Franco Gabrielli l’attesissimo ospite dell’incontro al Caffè de La Versiliana in programma questa sera alle 21,00 su 12Tv Parma.Il capo della Polizia, Direttore generale di Pubblica sicurezza è infatti atteso sul palco del celebre salotto di Marina di Pietrasanta promosso dalla Fondazione Versiliana in collaborazione con il Comune di Pietrasanta. Gabrielli interverrà nell’incontro dal titolo “Siamo proprio sicuri?” intervistato da Agnese Pini, direttore de La Nazione. Tanti saranno gli importanti argomenti trattati nel corso dell’incontro: dall’emergenza immigrazione, al Coronavirus per capire com’è cambiata la percezione delle forze dell’ordine e della questione sicurezza prima e dopo il lockdown e si parlerà anche di criminalità organizzata, del rischio infiltrazioni in rapporto all’attuale crisi economica. Infine si parlerà anche degli ultimi scandali legati alle forze dell’ordine in Italia e nel mondo (da Piacenza al caso Floyd) e degli effetti sull’opinione pubblica.

12Tv Parma ore 21,00