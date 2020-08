Caffe' della Versiliana

E’ Carlo Calenda l’ospite dell’Incontro al Caffè de La Versiliana in programma questa sera alle 21,00 su 12Tv Parma. Sul palco del celebre Caffè,l’europarlamentare ed ex ministro dello sviluppo economico presenterà il suo libro “I Mostri – e come sconfiggerli” (edito da Feltrinelli). Intervistato da Alessandro Sallusti Direttore de ‘Il Giornale’ Calenda parlerà della sua ultima fatica editoriale, rispondendo anche a domande sull’attuale situazione politico economica italiana ed offrendo il suo punto di vista sul post Covid.

12Tv Parma ore 21,00