12Tv Parma ripropone questa sera dalle ore 21,00, la 5° e 6° puntata del format "Agricoli, sfide in campagna" per la conduzione di Achille Maini, voce di Radio Parma nel programma «Due in condotta» (in coppia con Stefania Biacchi, in onda dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14) e già alla guida di «Comodi, ci penso io», un comedy-show che ha intrattenuto il pubblico di 12 Tv Parma nell'aprile scorso, nei lunghi giorni del lockdown, con una galleria di personaggi surreali che hanno cercato di strappare almeno un piccolo sorriso in un periodo buio.

Achille Maini è tornato in tv con questo nuovo format, un game-show con protagonisti alcuni parmigiani noti e meno noti: in «Agricoli, sfide in campagna» si cimentno tra gli altri cuochi, influencer, calciatori e sportivi, performer. Uomini e donne che dovranno diventare contadini per un giorno.

