Caffè della Versiliana

Saranno Simona Ventura e Giovanni Terzi in coppia, gli ospiti dell’incontro al Caffè de La Versiliana in onda questa sera alle 21,00 su 12Tv. Per la prima volta sul palco del celebre Caffè, , la celebre conduttrice, showgirl e attrice, regina indiscussa dei reality show, divisa fra Rai e Mediaset, si racconterà in un’intervista dal vivo condotta da Claudio Sottili insieme al suo compagno, il giornalista e scrittore Giovanni Terzi, con il quale convolerà presto a nozze. “Televisione e dintorni” è il titolo dell’incontro nel quale Simona Ventura racconterà la sua intensa carriera televisiva alla conduzione di programmi di successo ( dal’Isola dei Famosi, a X Factor da The Voice of Italy a Tempetation Island solo per citarne alcuni, oltre ai più seguiti programma sportivi ) così come Giovanni Terzi , firma tra le più prestigiose de “Il Giornale” racconterà la sua carriera di scrittore, ma anche di conduttore tv.Aneddoti, storie, incontri e gossip di due personalità che recentemente hanno incrociato i loro destini e che non mancheranno anche di raccontare la loro storia d’amore che ha donato grande felicità a entrambi.

12Tv Parma ore 21,00