Caffe' della Versiliana

Il Caffè della Versiliana ha recentemente ospitato Mario Giordano con il quale si è parlato di argomenti di stretta attualità, partendo dalla riapertura delle scuole per poi commentare come è stata fronteggiata l’emergenza coronavirus. Si è inoltre parlato della situazione politica, delle elezioni Regionali e della legge sulla riduzione dei parlamentari, elezioni che secondo Mario Giordano verranno nuovamente posticipate posticipate.Il giornalista ha inoltre ricordato le battaglie che ha fatto nel corso degli anni, a partire dai tagli dei vitalizi a dei parlamentari, per poi finire con i falsi invalidi e gli assenteisti. Un altro di tema di cui si è parlato è stato quello degli aiuti che l’Italia ha richiesto all’Europa, soldi che non sono arrivati e non arriveranno mai secondo Mario Giordano. Circa il mondo dell’informazione, Mario Giordano ritiene che in questi mesi sia stato fondamentale per tenere costantemente aggiornato il pubblico. Il noto giornalista ha presentato anche il suo ultimo libro dal Titolo: “Sciacalli!” Edito da Mondadori