Caffe' della Versiliana

Il Caffè de La Versiliana torna ad occuparsi dei grandi temi di attualità che coinvolgono e preoccupano cittadini e istituzioni: dalla paura generata dal nuovo aumento dei contagi, alla delicata questione della riapertura delle scuole, dalla ripresa economica alle alleanze della politica in vista dell’appuntamento elettorale per le regionali, fino alla stabilità del Governo. Che settembre sarà per gli italiani ? Di questi e di tanti altri argomenti si parlerà con l’On. Mariastella Gelmini Capogruppo di Forza Italia alla Camera e con il Sen. Massimiliano Romeo Capogruppo della Lega al Senato, che risponderanno alle domande di Claudio Brachino, Direttore, giornalista, editorialista ed opinionista del Giornale e La 7, nell’incontro al Caffè de La Versiliana in programma questa sera su 12Tv Parma alle opre 21,00.

