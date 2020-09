Visto il gradimento dei telespettatori, questa sera alle 20,00 su 12 Tv Parma sarà riproposta la terza parte di "Michelotti si racconta". Era il 17 maggio del 1981, il Napoli si gioca in casa un match importantissimo per la lotta per lo scudetto. In classifica è a soli due punti dalla vetta. Ma sugli spalti i tifosi partenopei srotolano uno striscione che recitava così: “Alberto, tu si 'na cosa grande”. Già, in quella giornata importante per la classifica, avevano deciso di omaggiare l'arbitro della partita, il nostro Michelotti. E' l'ennesimo indizio di come sia stato e sia un 'unicuum' nel mondo dello sport italiano. Ma di questo 12 Tv Parma vi ha già parlato ampiamente nella seconda puntata di 'Michelotti si racconta' (puntata che potete rivedere su www.12tvparma.it), questa sera nuovo capitolo e nuove grandi emozioni.

Dopo quel match in terra partenopea infatti Michelotti non ha finito di stupire. La prova in apertura della trasmissione in onda questa sera alle 21,00 con una bellissima poesia scritta per lui dai ragazzi del Don Gnocchi e letta da Enrico Maletti. Alberto campione di calcio ma anche di solidarietà. 12 Tv Parma racconterà questa sera le sue mille iniziative per i disabili, le scuole, la musica e, perchè no, il solito amore di sempre: lo sport. Perché pochi sanno l'impegno di Michelotti nella pallavolo e nel giro d'Italia, passando per la lirica come primo portavoce dello storico club dei 27.

Ma sono tanti capitoli impossibili da riassumere in poche righe. Per saperne di più, direttamente dalle voce del protagonista, appuntamento quindi questa sera alle 21,00 su 12 Tv Parma con la terza e ultima parte di 'Michelotti si racconta'.

