Caffè della Versiliana

"Cibo e sesso, gioie e dolori", questo il titolo della puntata de "Il Caffè de La Versiliana" proposto questa sera alle 21 su 12Tv Parma. Il tema dell’incontro ha destato interesse e curiosità nel pubblico della Versiliana e, alla domanda di apertura del conduttore sulla veridicità dell’esistenza di un legame tra sesso e alimentazione, il professor Pierluigi Rossi ha ulteriormente accresciuto l’attenzione accennando ad un fenomeno sempre più in crescita, quello dello sviluppo precoce delle donne: ormai non sono più una rarità bambine che hanno il loro menarca a 6/7 anni a causa di una cattiva alimentazione e la conseguente crescita abnorme del tessuto adiposo tale da dare un segnale al cervello che il soggetto in questione è pronto per procreare!Nel corso dell’incontro si è affrontato anche la tematica legata agli strumenti utilizzati per migliorare le prestazioni sessuali, come ad esempio Il viagra. Su questa pillola è stato raccontato anche un aneddoto dal conduttore Diolaiuti e confermato dai professori, che inizialmente il viagra era stato pensato per curare le malattie cardiovascolari e successivamente si è visto anche quest’altro effetto collaterale. Riguardo all’uso del viagra, l’urologo Cecchi ha detto che gli effetti collaterali peggiori non sono quelli farmacologici, ma quelli psicologici come, ad esempio, la sindrome dell’eterna giovinezza che vede tra i maggiori utilizzatori di questi farmaci persone anziane che non accettano il naturale invecchiamento. Ma, fatto ancora più triste, è che il viene utilizzato anche dai giovanissimi per aumentare le loro prestazioni durante un rapporto sessuale.

